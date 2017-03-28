Ученые из Иркутска заметили второй за неделю зеленый болид

Сотрудники Иркутского планетария заметили второй за неделю ярко-зеленый болид. Необычное явление зафиксировано в ходе выездных наблюдений в селе Глубокая Шелеховского района сегодня ночью, 28 марта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Мы увидели в направлении монгольской границы зеленый болид в 01.33 по местному времени. Причем он был достаточно яркий. Падение началось с высоты в 25−30 градусов над горизонтом, — рассказал исполнительный директор планетария Иркутска Павел Никифоров.

По его словам, замеченные болиды свидетельствуют об астероидной опасности для Земли.