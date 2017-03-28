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12:04 (мск), источник: РИА Крым

25 беспозвоночных нелегалов не смогли переползти границу с Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости (Крым). За минувшую неделю госинспекторы Управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю пресекли около 60 попыток ввоза продукции животного происхождения из Украины на полуостров общим весом около 120 кг, в том числе и 25 улиток.

Источник: РИА "Новости"

Запрещенные к ввозу товары были выявлены в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади и багаже личного автотранспорта.

В сумках и чемоданах граждан было обнаружено более 16 кг свинины, 32 кг сала, 25 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 34 кг мяса птицы, 545 яиц и другие продукты.

Кроме того, в Крым пытались ввезти 3 собак и 25 улиток без ветеринарных сопроводительных документов.

Потенциально опасные товары и животные были возвращены на территорию Украины.

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В целом с начала текущего года специалисты Управления выявили и вернули на Украину 2,5 тонн продуктов животного происхождения, а также более 50 непродуктивных животных, 8 голов декоративной птицы, 30 пиявок, 1 чучело фазана, 1500 дождевых червей, 25 улиток.

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