В Новосибирской области ожидают подъема уровня воды в Оби до 405 сантиметров

Дмитрий Щербаков, корреспондент: «Наша съемочная группа сейчас работает в Кочковском районе на реке Карасук. Сейчас река еще заморожена и покрыта льдом, уровень меньше метра. Буквально через 10 дней уровень воды начнет меняться, об этом сообщили на совещании, где присутствовали главы муниципальных образований области».

В сезоне 2016−2017 года выпало 180% от среднегодовой нормы осадков, но содержание воды в снеге еще более пугающее — 193%. Подъем рек планируется серьезный. На реке Карасук в низине находятся жилые дома. Их, скорее всего, затопит, об этом известно. Для людей уже приготовлен эвакуационный пункт. Сегодня также была озвучена цифра ожидаемого подъема воды в реке Обь — 405 сантиметров. Угрожающий для дачников уровень воды — 360 сантиметров.