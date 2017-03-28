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11:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области ожидают подъема уровня воды в Оби до 405 сантиметров

Готов ли регион к паводку? Оперативные вопросы сегодня обсуждают на большом совещании в Кочках. Какие территории в зоне риска? Как будет обеспечена безопасность населения?

Источник: Вести - Новосибирск

Дмитрий Щербаков, корреспондент: «Наша съемочная группа сейчас работает в Кочковском районе на реке Карасук. Сейчас река еще заморожена и покрыта льдом, уровень меньше метра. Буквально через 10 дней уровень воды начнет меняться, об этом сообщили на совещании, где присутствовали главы муниципальных образований области».

В сезоне 2016−2017 года выпало 180% от среднегодовой нормы осадков, но содержание воды в снеге еще более пугающее — 193%. Подъем рек планируется серьезный. На реке Карасук в низине находятся жилые дома. Их, скорее всего, затопит, об этом известно. Для людей уже приготовлен эвакуационный пункт. Сегодня также была озвучена цифра ожидаемого подъема воды в реке Обь — 405 сантиметров. Угрожающий для дачников уровень воды — 360 сантиметров.

Как отметил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка, все озвученные прогнозы — предварительные. Делать их можно лишь на три дня. Ситуация может поменяться в любой момент. Отмечу, что запасы снега в горах Алтая втрое больше среднегодовых значений.

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