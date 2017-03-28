Пермский студент вошёл в топ-15 лучших программистов мира
Богдан Прищенко выиграл грант от фонда «Botan Investment».
Богдан Прищенко выиграл грант от фонда «Botan Investment».
Пермский студент выиграл грант фонда «Botan Investment». Как сообщили в
На очный этап «Botan Investment» приглашает сильнейших
Очный этап прошел 24 марта в Сочи — для получения гранта предстояло решить хотя бы одну, Богдан справился с тремя и получил грант от «Botan Investment».
Кстати, в мае сборная Пермского университета по программированию отправится в США защищать честь региона на международной олимпиаде по программированию