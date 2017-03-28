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11:18 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермский студент вошёл в топ-15 лучших программистов мира

Богдан Прищенко выиграл грант от фонда «Botan Investment».

Пермский студент выиграл грант фонда «Botan Investment». Как сообщили в пресс-службе ПГНИУ, студент механико-математического факультета и участник университетской сборной по программированию Богдан Прищенко победил в очном этапе грантовой программы «50K РУБ для “Гроссмейстеров” с Codeforces» от фонда «Botan Investment».

На очный этап «Botan Investment» приглашает сильнейших студентов-программистов из нестоличных городов России. Сначала Богдан заочно подтвердил свой уровень на Codeforces — международной социальной сети, посвященной спортивному программированию. Студент заработал статус гроссмейстера, решив 2285 задач. Сегодня Богдан занимает 14 место в мире.

Очный этап прошел 24 марта в Сочи — для получения гранта предстояло решить хотя бы одну, Богдан справился с тремя и получил грант от «Botan Investment».

Кстати, в мае сборная Пермского университета по программированию отправится в США защищать честь региона на международной олимпиаде по программированию ACM-ICPC. Тренирует ребят Юрий Айдаров.

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