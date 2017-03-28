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11:43 (мск), источник: Время Воронежа

Воронежская рыба могла повредить несущую стену дома-гармошки

Собственник магазина не согласовал установку объекта с жителями многоэтажки и УК.

В Воронеже продолжается скандал с установкой скульптуры в виде рыбы возле дома № 94 по улице Карла Маркса. Управляющая компания «Центрального района», которая обслуживает дом, полагает, что при монтаже объекта могли повредить несущие конструкции здания. В УК намерены провести экспертизу. Уже подписан соответствующий акт.

— Необходимо проведение экспертизы на предмет определения целостности фундамента и несущей стены в месте примыкания к ним устройства входной группы подвального помещения, в виду возможного деформирования несущий конструкций, — говорится в документе.

В управляющей компании также отметили, что установка рыбы не была согласована ни с УК, ни с собственниками квартир.

Напомним, скульптуру установили на одной из центральных улиц Воронежа в середине марта. Рыба, весом в 300 килограмм, является входной группой в фермерский магазин, который распложен в подвальном помещении жилого дома. Во рту рыбы находится дверь.

В самом магазине СМИ пояснили, что над объектом около двух лет работали архитекторы, он согласован с городской администрацией, да и в целом является подарком для города. При этом горожане, как оказалось, такому подарку не рады. По крайней мере, недовольство высказали пользователи социальных сетей.

Мэр Александр Гусев на одном из совещаний подтвердил, что объект, действительно, был согласован. Правда, проект, который предоставили архитекторы, существенно отличается от того, что в итоге установили. Градоначальник также отметил, что окончательное решение о дальнейшей судьбе рыбы будет принято с учётом мнения горожан.

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