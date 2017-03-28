Старинную усадьбу в центре Красноярска решили снести

В Красноярске планируют снести старинный дом в центре города.

Под снос в ближайшее время пойдет дом, расположенный на ул. Карла Маркса, 40, — деревянная усадьба, состоящая из двух домов, в одном из которых сейчас располагается региональное отделение Всероссийского общества глухих. Соседний дом, с адресом ул. Карла Маркса, 38, включен в проект «Исторического квартала» и уже обрел инвестора, а эти два дома признаны не имеющими исторической ценности, и проживание в них чиновники сочли опасным.

К такому выводу они пришли по итогам проверки, которая проводилась два года назад и выявила износ кровли, фасадной облицовки и фундамента. «Я не знаю, зайдите, посмотрите, что тут аварийного», — удивилась жительница дома Нина Лях. Вместе с соседями они стараются поддерживать свое жилье в рабочем состоянии — здесь проведено центральное отопление, канализация, а старые печи демонтированы.

Вместо просторных квартир в самом центре города жильцам исторического дома предлагают жилье в Солнечном или денежную компенсацию.

«Никто переезжать не хочет. Вот мы в центре жили — и нас туда. Нам даже сказали: “Вам ближе к Бадалыку будет”», — рассказала жительница дома Людмила Гринберг.

По словам главы района Дмитрия Дмитриева, снос будет осуществляться силами администрации города, так как этот участок бизнесу не интересен. «Эти дома не являются объектом культурного наследия. Сносить мы их будем за бюджетный счет, потому что инвестору он не интересен — построить на нем ничего нельзя», — пояснил глава района.