Красноярцев предупреждают о магнитных бурях

Территориальный центр мониторинга и ЧС по Красноярскому краю предупреждает красноярцев о магнитных бурях 28 и 29 марта. Метеозависимым людям советуют особо внимательно отнестись к своему здоровью.

«Обычно метеочувствительны люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При снижении и повышении атмосферного давления происходит раздражение рецепторов, и люди начинают чувствовать головокружение, недомогание, учащение пульса. У больных артрозом за несколько часов или дней до природного явления наблюдаются боли в коленях. А тот, кто страдает мигренью, может почувствовать усиление головных болей. Кроме того, на людей сильно влияет наше загруженное информационное поле: Интернет, компьютеры и другие современные гаджеты, а также плохое питание и малоподвижный образ жизни», — говорит Елена Ланчинская, невролог Красноярской краевой клинической больницы.