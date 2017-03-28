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11:36 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцев предупреждают о магнитных бурях

Изменения в магнитном поле земли ожидается 28 и 29 марта.

Источник: Reuters

Территориальный центр мониторинга и ЧС по Красноярскому краю предупреждает красноярцев о магнитных бурях 28 и 29 марта. Метеозависимым людям советуют особо внимательно отнестись к своему здоровью.

«Обычно метеочувствительны люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При снижении и повышении атмосферного давления происходит раздражение рецепторов, и люди начинают чувствовать головокружение, недомогание, учащение пульса. У больных артрозом за несколько часов или дней до природного явления наблюдаются боли в коленях. А тот, кто страдает мигренью, может почувствовать усиление головных болей. Кроме того, на людей сильно влияет наше загруженное информационное поле: Интернет, компьютеры и другие современные гаджеты, а также плохое питание и малоподвижный образ жизни», — говорит Елена Ланчинская, невролог Красноярской краевой клинической больницы.

Тому, кто впервые испытывает метеочувствительность, пугаться не надо. Специалисты советуют выпить крепкого чая с мелиссой или что-нибудь успокаивающее.

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