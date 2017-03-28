Красноярцев предупреждают о магнитных бурях
Изменения в магнитном поле земли ожидается 28 и 29 марта.
Изменения в магнитном поле земли ожидается 28 и 29 марта.
Территориальный центр мониторинга и ЧС по Красноярскому краю предупреждает красноярцев о магнитных бурях 28 и 29 марта. Метеозависимым людям советуют особо внимательно отнестись к своему здоровью.
«Обычно метеочувствительны люди с
Тому, кто впервые испытывает метеочувствительность, пугаться не надо. Специалисты советуют выпить крепкого чая с мелиссой или