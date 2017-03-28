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11:25 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске отец на прогулке с ребенком стрелял в чужого пса

Питомец Тиша выжил.

На прошлой неделе 24 марта мужчина 45-лет, прогуливаясь с детской коляской по лыжне НГУ выстрелил в чужую собаку. Животное было не бродячим, рядом была хозяйка. «Пёс жив. Пулю в лечебнице с большим трудом вытащили. Нос у пса порван, а на десне рваная рана.», — рассказали в группе «АСТ-54».

Выяснилось, что отец катал ядовито-зелёного коляску на полозьях в сторону от стартового домика. Хозяйка пса Тиши шла неподалёку от рельсов в сторону пересечения улицы Лаврентьева и Пирогова. Собака засмотрелась на проезжавших мимо лыжников, а потом пошла дальше.

Злоумышленник был в 20 метрах от животного и наблюдал за ним. Когда мужчина увидел, что пёс побежал дальше, при этом не в его сторону, то закричал: «Возьми собаку на поводок!». Хозяйка позвала любимца к себе и объяснила ему, что пёс не кусается. Но когда собака просто повернула в сторону крика голову, то раздался выстрел.

Пока женщина бежала к раненному псу, мужчина подошёл к нему первым и выстрелил в животное в упор, после чего продолжил прогулку. Огромная пуля с резиновым набалдашником серьезно травмировала животное. Это не первый случай, когда стрелок выходит на охоту за домашними любимцами, по словам очевидцев.

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