В Новосибирске отец на прогулке с ребенком стрелял в чужого пса

На прошлой неделе 24 марта мужчина 45-лет, прогуливаясь с детской коляской по лыжне НГУ выстрелил в чужую собаку. Животное было не бродячим, рядом была хозяйка. «Пёс жив. Пулю в лечебнице с большим трудом вытащили. Нос у пса порван, а на десне рваная рана.», — рассказали в группе «АСТ-54».

Выяснилось, что отец катал ядовито-зелёного коляску на полозьях в сторону от стартового домика. Хозяйка пса Тиши шла неподалёку от рельсов в сторону пересечения улицы Лаврентьева и Пирогова. Собака засмотрелась на проезжавших мимо лыжников, а потом пошла дальше.