За три года на Дону ликвидируют все несанкционированные свалки

Экологический форум ОНФ стал поводом обратить внимание и чиновников, и бизнеса, и рядовых граждан на проблемы окружающей среды.

Ростовская область отнюдь не является самым проблемным регионом в этой сфере, но губернатор Василий Голубев поставил задачу к 2020 году выйти в топ российских регионов по экологическому состоянию территорий. Причем уже к 2018-му регион не только должен быть полностью освобожден от стихийных свалок, но и обзавестись современной системой сбора, утилизации и переработки мусора — практически с нуля.

Замминистра ЖКХ Ростовской области Михаил Полухин вместе с активистами ОНФ и экспертами-экологами посетил строящийся полигон твердых коммунальных отходов на окраине Батайска. Мусор сюда свозили более 10 лет, и в 2013 году полигон выработал свой ресурс. Его эксплуатация прекратилась. Правительство области выделило дополнительные средства на рекультивацию объекта, и в 2015 году на нем начались масштабные работы.

Как говорят эксперты, 2017 год для Ростовской области вообще является переломным: вскоре здесь заработает комплексная территориальная схема обращения с отходами. В ближайшее время предстоит определить регионального оператора, который возьмет на себя сбор, транспортировку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов. Всего в регионе появится восемь межмуниципальных перерабатывающих комплексов. Они будут расположены таким образом, чтобы, с одной стороны, охватить максимальную территорию области, с другой — обеспечить высокий экономический эффект. Над разработкой такой системы трудились несколько профильных научно-исследовательских институтов.

— Ростовская область относится к регионам, где власти находятся с нами «по одну сторону баррикад», они заинтересованы и ведут активную работу по выявлению и ликвидации незаконных мусорных свалок, — отметила накануне форума сопредседатель центрального штаба ОНФ, председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

Прямая речь

Начальник управления регионального государственного экологического надзора министерства природных ресурсов и экологии Елена Анпилогова:

«В начале этого года ОНФ запустил комплексный проект “Генеральная уборка”, направленный на борьбу с незаконными мусорными свалками и “серыми” полигонами по всей стране. На сайте kartasvalok.ru жители могут отметить места нелегального складирования мусора. В Ростовской области правительство региона “мониторит” все заявления граждан. И к сегодняшнему дню из 18 свалочных очагов, “подсказанных” жителями, шесть уже ликвидированы».