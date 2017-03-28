1 апреля в Самаре на Воронежских озерах отметят День птиц

Праздник начнется в 12:00 у детской площадки. Для гостей будут приготовлены сто скворечников — уже собранные для декорирования наборы заготовок, из которых можно будет самостоятельно изготовить домик для птиц.

Кисти, краски, фартуки и необходимые инструменты участники получат на месте. Для всех желающих пройдут обучающие мастер-классы от самарских художников. Авторы самого красивого и оригинально декорированного скворечника получат приз от организаторов.

Остальных гостей праздника ждет развлекательная программа, фотосессия и др. Будет работать тематическая фотозона. Для самых маленьких — игры с детскими аниматорами и мастер-классы по оригами.

Все изготовленные скворечники участники праздника заберут с собой, а потом смогут принять участие в фотоконкурсе от Telenet и Viasat Premium HD.