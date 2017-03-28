Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Мифы о депрессии, которые мешают ее лечить
Суд вынес приговор украинскому генералу за сбитый им Ил-76
Ирена Понарошку удивила подписчиков веганской диетой сына
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Объявлен в международный розыск: РФ арестовывает Яценюка - СМИ
Порошенко сказал, на что он надеется в войне с РФ
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
"Никакая" жена: Кончаловский поведал о браке с Толкалиной - СМИ
Ответ Лариной на критику полных: Из грязи в князи
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
12Ливни затопили Перу
8Тайский День слона
1195-летие Ирины Антоновой
11:54 (мск), источник: НИА Самара

Самарских автомобилистов приставы проверили на задолженности

В рамках акции к должникам могут быть применены меры принудительного взыскания.

Судебными приставами Октябрьского района г. Самары была проведена акция «Мобильный розыск». С помощью специального приложения работники Управления проверили припаркованные на улицах города автомобили на владельцев-должников.

В ходе акции было просканировано более 12 госномеров автомобилей, 4 из которых оказались зарегистрированы за должниками. Сумма задолженности по ним менее 3 тысяч рублей. Владельцам транспортных средств был разъяснен порядок и способы оплаты задолженности, а также применены меры принудительного взыскания, которые могут быть применены к ним в случае уклонения от погашения долга.

В ходе «Мобильного розыска» судебные приставы-исполнители также рассказали должникам о работе электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого граждане не только могут узнать о задолженности, но и при ее наличии — оплатить ее с помощью онлайн-ресурсов без комиссии. В рамках акции к должникам могут быть применены меры принудительного взыскания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Самаре около стадиона «Самара-Арена» появится новое здание полиции
Иран допустил предоставление России баз для борьбы с терроризмом
Трамп призвал расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный график
Северная Корея провела очередное испытание ракетного двигателя
Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь