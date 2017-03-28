Самарских автомобилистов приставы проверили на задолженности

Судебными приставами Октябрьского района г. Самары была проведена акция «Мобильный розыск». С помощью специального приложения работники Управления проверили припаркованные на улицах города автомобили на владельцев-должников.

В ходе акции было просканировано более 12 госномеров автомобилей, 4 из которых оказались зарегистрированы за должниками. Сумма задолженности по ним менее 3 тысяч рублей. Владельцам транспортных средств был разъяснен порядок и способы оплаты задолженности, а также применены меры принудительного взыскания, которые могут быть применены к ним в случае уклонения от погашения долга.