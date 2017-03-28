Отделение «Сбербанка» в центре Киева разблокировано

Отделение «Сбербанка» на улице Владимирской разблокировано. Как передает корреспондент УНИАН, трое молодых людей с помощью лома и молота завершают демонтаж кирпичной стены, которой неделю назад активисты Национального корпуса замуровали вход в это отделение банка.

Они грузят строительный мусор на «КамАЗ» и на вопрос, кто они, заявляют, что не принадлежат к партии «Национальный корпус». В то же время и не хотят отвечать, кто поручил им развалить стену.