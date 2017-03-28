Самарские собственники недвижимости могут воспользоваться телефоном доверия

В Кадастровой палате Самарской области работает специализированная «горячая линия», с помощью которой любой желающий может оперативно сообщить о случаях коррупции, обнаруженных в учреждении.

Свои жалобы или нарекания жители региона могут оставить по телефону: (846) 277−74- 65.

Звонки принимаются круглосуточно, без перерывов и выходных. Кроме того, можно отправить и электронное сообщение о выявленных фактах коррупции. Для этого необходимо зайти на сайт Федеральной кадастровой палаты в раздел «Обратная связь/Противодействие коррупции» и заполнить соответствующую форму.

Подобные мероприятия проводятся руководством филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области на постоянной основе в целях выполнения государственной политики, направленной на противодействие коррупции, обнаружение и устранение причин её проявления в органе кадастрового учета.