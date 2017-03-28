Ленобласть и Петербург совместно разработали проект застройки территорий

На разработку документа ушло более трёх месяцев. Всего из бюджета 47 региона на написание проекта потрачено 1 млн рублей. Совместная концепция развития затрагивает районы, граничащие с Петербургом — Всеволожский, Ломоносовский, Тосненский и Гатчинский, — а также территории городского округа Сосновый Бор и части Выборгского, Волосовского, Кировского и Приозерского районов.

Документ включает в себя планирование жилой застройки, зоны функционального зонирования, предположительную динамику численности населения Ленобласти до 2050 года.