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19:35 (мск), источник: ivbg.ru

Ленобласть и Петербург совместно разработали проект застройки территорий

Администрации Ленинградской области с Санкт-Петербурга подготовили единый проект застройки общих территорий.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

На разработку документа ушло более трёх месяцев. Всего из бюджета 47 региона на написание проекта потрачено 1 млн рублей. Совместная концепция развития затрагивает районы, граничащие с Петербургом — Всеволожский, Ломоносовский, Тосненский и Гатчинский, — а также территории городского округа Сосновый Бор и части Выборгского, Волосовского, Кировского и Приозерского районов.

Документ включает в себя планирование жилой застройки, зоны функционального зонирования, предположительную динамику численности населения Ленобласти до 2050 года.

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