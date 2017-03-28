Больницам Екатеринбурга урезали лимит на пациентов

Бюджет сферы здравоохранения Екатеринбурга в 2017 году сократился на 700 миллионов рублей по сравнению с предыдущим годом. Об этом на заседании гордумы 28 марта сообщила первый замначальника горздрава Татьяна Савинова.

В связи с этим больницам урезали лимит на пациентов. Так, в круглосуточном стационаре за год должно быть на 1800 больных меньше, в дневном — на 5000. Выходить за рамки медучреждения могут, но денег больше запланированного они не получат.

«У нас была подобная ситуация в конце прошлого года, когда многие больницы работали в авральном режиме. Но в следующие месяцы нормативная стоимость работы врачей в системе обязательного медицинского страхования была сильно снижена. Ведь денег на оплату превышения планов брать не откуда. А выплаты по ФОМС — это основной источник дохода медучреждений», — сообщила Татьяна Савинова.

В целях экономии в этом году горздрав планирует масштабные объединения поликлиник Ленинского и Кировского районов. Для пациентов и рядовых врачей эта реорганизация пройдет безболезненно — сокращать будут руководящий состав, бухгалтеров и кадровиков. Это позволит сохранить зарплаты основного медперсонала.

Стоит напомнить, что, согласно указу президента РФ, к 2018 году заплата врачей должна составлять 200% от среднего уровня доходов в регионе. В Свердловской области эта планка пока не достигнута, передает «Уралинформбюро».