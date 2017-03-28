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11:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В сельских районах Башкирии выбирают самых красивых девушек

УФА, 28 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В сельских районах Башкортостана устраивают конкурсы красоты, в которых выбирают самых красивых девушек.

Ежегодный конкурс красоты «Стерлибашевская краса» пройдет сегодня, 28 марта, на сцене районного Дома культуры. В конкурсе принимают участие 10 самых красивых девушек Стерлибашевского района. Им предстоит пройти четыре этапа конкурса: постановочный выход-визитка, интеллектуальный конкурс, творческие номера и дефиле в вечерних платьях.

Девушки должны не только проявить смелость и решительность, показывая свою внешность, но и раскрыть индивидуальность, личностные качества, сообщили в администрации муниципалитета.

Начало мероприятия в 16.00.

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