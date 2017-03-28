В сельских районах Башкирии выбирают самых красивых девушек

Ежегодный конкурс красоты «Стерлибашевская краса» пройдет сегодня, 28 марта, на сцене районного Дома культуры. В конкурсе принимают участие 10 самых красивых девушек Стерлибашевского района. Им предстоит пройти четыре этапа конкурса: постановочный выход-визитка, интеллектуальный конкурс, творческие номера и дефиле в вечерних платьях.

Девушки должны не только проявить смелость и решительность, показывая свою внешность, но и раскрыть индивидуальность, личностные качества, сообщили в администрации муниципалитета.

Начало мероприятия в 16.00.