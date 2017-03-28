В сельских районах Башкирии выбирают самых красивых девушек
УФА, 28 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В сельских районах Башкортостана устраивают конкурсы красоты, в которых выбирают самых красивых девушек.
УФА, 28 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В сельских районах Башкортостана устраивают конкурсы красоты, в которых выбирают самых красивых девушек.
Ежегодный конкурс красоты «Стерлибашевская краса» пройдет сегодня, 28 марта, на сцене районного Дома культуры. В конкурсе принимают участие 10 самых красивых девушек Стерлибашевского района. Им предстоит пройти четыре этапа конкурса: постановочный
Девушки должны не только проявить смелость и решительность, показывая свою внешность, но и раскрыть индивидуальность, личностные качества, сообщили в администрации муниципалитета.
Начало мероприятия в 16.00.