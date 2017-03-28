РЖД находится в стадии передачи на госэкспертизу проекта участка ВСМ «Владимир-Нижний Новгород»

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) находится в стадии передачи на госэкспертизу проекта участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Владимир-Нижний Новгород» (часть ВСМ «Москва-Казань»). Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в ОАО «Скоростные магистрали» (дочерняя компания РЖД, выполняет функцию заказчика на проектирование ВСМ) 27 марта 2017 года.

Напомним, что участок ВСМ «Владимир-Нижний Новгород» планировалось передать на госэкспертизу в I квартале 2017 года.

Как пояснили в компании «Скоростные магистрали», сейчас уже идет процесс передачи проекта через сервер в электронном виде, однако объем документации очень большой и передать его в один день невозможно.

Предполагается, что в Нижегородской области поезда ВСМ будут делать пять остановок.

Ранее сообщалось, что работы по проектированию магистрали на участке Нижний Новгород-Казань завершатся в 2017 году. В июле 2016 года градостроительный совет Нижегородской области одобрил архитектурную концепцию вокзального комплекса для высокоскоростной магистрали.

Напомним также, что победителем аукциона на выполнение всего проекта ВСМ «Москва — Казань» в апреле 2015 года признан консорциум ОАО «Мосгипротранс», ОАО «Нижегородметропроект» и CREEC (Китай). Цена договора на выполнение работ составит 20 млрд рублей.

СПРАВКА:

ВСМ «Москва — Казань» станет первым этапом организации высокоскоростного железнодорожного движения в РФ, который пройдет по территории семи субъектов: Москва и Московская область, Владимирская и Нижегородская область, а также республик Чувашия, Марий Эл и Татарстан. Дальнейшее развитие линии предусматривает ее продление до Екатеринбурга.

Запуск участка обеспечит сокращение времени следования между Москвой и Казанью в четыре раза: с нынешних 14 часов (по существующей железнодорожной инфраструктуре) до 3,5 часов, а время в пути между Нижним Новгородом и Казанью сократится в семь раз — с 10:32 до 01:37. ВСМ «Москва-Казань» будет способствовать повышению связности территорий России и мобильности населения, а среднее время в пути между столицами регионов составит один час.

Длина маршрута ВСМ «Москва-Казань» составит 770 км; время в пути — 03:30; максимальная скорость — до 400 км/час; ширина колеи — 152 см.