Водитель не пропустила «скорую», заявив, что не умеет «сдавать назад»
В Омске следователи проверяют сообщение о водителе, которй не пропустил автомобиль скорой помощи.
В Омске следователи проверяют сообщение о водителе, которй не пропустил автомобиль скорой помощи.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что около дома на улице Дианова в Омске девушка за рулем иномарки заблокировала проезд машине «скорой», приехавшей на вызов. На просьбу пропустить машину девушка сообщила, что не умеет «сдавать назад». Фельдшерам пришлось идти до подъезда пешком.
Следователи выясняют все обстоятельства, а также оценивают возможные последствия инцидента.
«По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — говорится в сообщении следственного управления СК по региону.