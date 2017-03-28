Водитель не пропустила «скорую», заявив, что не умеет «сдавать назад»

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что около дома на улице Дианова в Омске девушка за рулем иномарки заблокировала проезд машине «скорой», приехавшей на вызов. На просьбу пропустить машину девушка сообщила, что не умеет «сдавать назад». Фельдшерам пришлось идти до подъезда пешком.