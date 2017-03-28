На Среднем Урале заледенеют трассы

Грядущее похолодание в Свердловской области вызовет наледь на дорогах, что может спровоцировать рост аварийности.

Водителям лучше ограничивать скорость, не допускать неожиданных маневров и резких торможений и следить за дистанцией. Если опыта за рулем недостаточно — отказаться от поездок, напоминают в региональном УГИБДД ГУ МВД России.