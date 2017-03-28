На Среднем Урале заледенеют трассы
Ночной гололед грозит авариями.
Ночной гололед грозит авариями.
Грядущее похолодание в Свердловской области вызовет наледь на дорогах, что может спровоцировать рост аварийности.
Водителям лучше ограничивать скорость, не допускать неожиданных маневров и резких торможений и следить за дистанцией. Если опыта за рулем недостаточно — отказаться от поездок, напоминают в региональном УГИБДД ГУ МВД России.
Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, при дневной температуре выше нуля ночью на Среднем Урале столбик термометра будет опускаться до минус 12 в горах и низинах.