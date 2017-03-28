Скончался бывший замминистра здравоохранения ТАССР

Медициной Фарид Фаткуллин стал интересоваться еще в детстве. По окончании школы он поступил в Казанский медицинский институт. Однако начать учебу в университете не удалось — в 1939 году Фарида Фаткуллина, как и многих его друзей-студентов призвали в армию. Новобранцы попали в Монголию, в состав отдельного дивизиона особого назначения, который занимался всеми видами разведки.

Молодых солдат учили обращаться с радиоаппаратурой, японскому языку, кодированию, азбуке Морзе и ее японскому аналогу, содержащему 56 знаков. Обучение длилось целый год — это было настоящее элитное подразделение, в нем дешифровщиками работали несколько докторов наук. Через год началась служба, нужно было создавать разведывательные пункты по всей линии соприкосновения армейской группы и японской Квантунской армии.

В 1947 году Фарид Фаткуллин продолжил обучение в КГМИ на лечебном факультете. Затем он был избран в профком, активно проявил себя в парторганизации, был председателем участковой избирательной комиссии. В 1952 году окончил институт по специальности «Хирургия». Четыре года проработал хирургом в 7-й городской больнице, а в 1956 году Фариду Фаткуллину, учитывая его большой опыт общественной работы и организаторский талант, предложили должность заместителя министра здравоохранения ТАССР.

В 60 — 70-е годы при его участии закладывались основные принципы стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи, формировалась система медицинского обслуживания работников предприятий, реорганизовалось сельское здравоохранение. Он внес большой вклад в создание специализированной медицинской помощи. Находясь на пенсии, работал заместителем главного врача Республиканского центра медицинской профилактики. Проводил большую работу по пропаганде здорового образа жизни, гигиеническому воспитанию населения, улучшению врачебного контроля за занимающимися физкультурой и спортом, учащимися детских спортивных школ.

Фарид Фаткуллин награжден орденами «Знак Почета», Отечественной войны, 11 медалями СССР и Российской Федерации, многочисленными почетными грамотами. В 2012 году по итогам Республиканского конкурса «Врач года — Ак чэчэклэр» он стал лауреатом в номинации «Легенда здравоохранения».

Память об этом удивительном человеке, враче в самом высоком смысле данного слова, навсегда сохранят те, кому посчастливилось трудиться вместе с ним, говорится в некрологе Минздрава РТ.