Сильнейший ветер движется на Волгоградскую область

В этой связи сотрудники МЧС напоминают о мерах безопасности в ветреную погоду.

Так, при парковке машин следует выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, любых других слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице горожанам стоит также избегать шаткие конструкции и строения. Окна и форточки в помещения сотрудники МЧС советуют закрыть на время непогоды.