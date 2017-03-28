Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Две трети случаев рака объяснили невезением
Стало известно о смс Вороненкова за четыре минуты до убийства
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Джоли и Питт возобновили общение
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
СМИ: Кончаловский назвал Толкалину "никакой" женой
Ответ Лариной на критику полных: Из грязи в князи
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
1195-летие Ирины Антоновой
9В мире зацвела сакура
8Пустыня в цвету
12:32 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Сильнейший ветер движется на Волгоградскую область

28 марта в Волгоградской области ожидается усиление юго-западного ветра до 18−24 метров в секунду, сообщили ВДТВ в ГУ МЧС России региону.

В этой связи сотрудники МЧС напоминают о мерах безопасности в ветреную погоду.

Так, при парковке машин следует выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, любых других слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице горожанам стоит также избегать шаткие конструкции и строения. Окна и форточки в помещения сотрудники МЧС советуют закрыть на время непогоды.

В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону пожарно-спасательной службы «101».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
слабый дождь
+16°
слабый дождь
757 мм рт. ст.
нормальное
88 %
очень высокая
2 м/с
легкий ветер
Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии
Лавров: Запад замалчивает масштабы происходящего в Мосуле
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Мизулина призвала не изымать детей из семьи из-за бедности
В «Роснефти» разочарованы решением суда ЕС о законности санкций
Росгвардия задействует беспилотники для контроля за митингами
Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Эмансипе и красноармеец: Климова с мужем на съемках сериала Супруги исполнили главные роли в новом костюмированном сериале «Первого канала» — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Уход за кожей головы: 5 вещей, которые никто не делает (и зря) Чтобы волосы росли густыми и сильными, надо бы начать ухаживать за кожей головы. Как это сделать по всем правилам, читайте в нашей статье.
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь