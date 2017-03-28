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12:47 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

В Петербурге вновь ожидается штормовой ветер и метель

Погода дала Петербургу передышку всего на полдня, предупреждают синоптики и спасатели.

Источник: Reuters

После обеда, как и накануне, начнётся метель, ветер усилится почти до штормовых значений. Энергетики и дорожные службы перешли на усиленный режим работы — готовятся к удару стихии.

Горожан просят быть осторожными: обходить стороной большие деревья и крупные рекламные конструкции и внимательно выбирать место для парковки автомобиля.

Такая нестабильная погода с обильными осадками, сильным ветром и постоянными переходами от плюса к минусу продержится еще несколько дней.

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