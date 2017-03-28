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12:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии врач, сбежавшая из села, вернет «подъемные»

Женщина не отработала и половины срока.

Женщина устроилась в одну из больниц Кушнаренковского района республики по программе «Земской доктор», чтобы получить миллион рублей. Получив деньги, она отработала некоторое время в больнице, но вскоре уволилась. Выяснилось, что женщина переехала на Чукотку и нашла там новую стабильную работу. Теперь ей предстоит вернуть около полумиллиона долга.

Ежемесячно с ее зарплаты будет удерживаться определенная сумма в счет задолженности по программе «Земской доктор». Кроме того, теперь врач не сможет выехать за пределы РФ.

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