В Башкирии врач, сбежавшая из села, вернет «подъемные»

Женщина устроилась в одну из больниц Кушнаренковского района республики по программе «Земской доктор», чтобы получить миллион рублей. Получив деньги, она отработала некоторое время в больнице, но вскоре уволилась. Выяснилось, что женщина переехала на Чукотку и нашла там новую стабильную работу. Теперь ей предстоит вернуть около полумиллиона долга.

Ежемесячно с ее зарплаты будет удерживаться определенная сумма в счет задолженности по программе «Земской доктор». Кроме того, теперь врач не сможет выехать за пределы РФ.