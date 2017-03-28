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12:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские спасатели предупредили о шквалистом ветре 29 марта

Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредили жителей региона о сильном ветре северо-западного направления в среду, 29 марта. Порывы достигнут 16−21 м/сек.

Аналогичная погода будет во вторник, 28 марта. Накануне спасатели сообщили о сильном ветре — до 20 м/сек — и снегопадах. Дорожники так же предупредили водителей о гололеде и мокром снеге на трассах в Воронежской, Липецкой и Саратовской областях.

Спасатели напомнили жителям области, что при сильном ветре и налипании мокрого снега опасно стоять под линиями электропередач, деревьями, ветхими конструкциями. Порывы ветра лучше переждать в подземном переходе или подъезде. Во время экстренной ситуации нужно позвонить по телефонам экстренных служб 101, 112 или по телефону доверия — 8 (473) 277 99 00.

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