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12:33 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Нацгвардии создали горно-патрульную группу

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Национальной гвардии создана горно-патрульная рота, подразделение которой будет базироваться в Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба МВД.

Источник: "РИА Новости" Украина

Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, бойцы роты будут помогать правоохранителям и охранять общественный порядок в горных селах. Сейчас военные готовятся к выполнению задач на полигоне и уже весной выйдут на первое дежурство в Карпатах.

«Основной функцией новоозданной роты является обеспечение безопасности граждан и туристов в горно-лесистой местности. Кроме того, при необходимости указанное подразделение Национальной гвардии Украины будет привлекаться для оказания помощи соответствующим органам и службам для проведения поиска граждан и эвакуации населения во время чрезвычайных ситуаций», — отметил глава МВД.

Ранее сообщалось, что в Киеве стартовал набор в патрульную полицию. Набор объявят на 1 тыс. 270 вакансий патрульного полицейского.

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