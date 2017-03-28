В Нацгвардии создали горно-патрульную группу

Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, бойцы роты будут помогать правоохранителям и охранять общественный порядок в горных селах. Сейчас военные готовятся к выполнению задач на полигоне и уже весной выйдут на первое дежурство в Карпатах.

«Основной функцией новоозданной роты является обеспечение безопасности граждан и туристов в горно-лесистой местности. Кроме того, при необходимости указанное подразделение Национальной гвардии Украины будет привлекаться для оказания помощи соответствующим органам и службам для проведения поиска граждан и эвакуации населения во время чрезвычайных ситуаций», — отметил глава МВД.

Ранее сообщалось, что в Киеве стартовал набор в патрульную полицию. Набор объявят на 1 тыс. 270 вакансий патрульного полицейского.