В Нацгвардии создали горно-патрульную группу
КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Национальной гвардии создана
КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Национальной гвардии создана
Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, бойцы роты будут помогать правоохранителям и охранять общественный порядок в горных селах. Сейчас военные готовятся к выполнению задач на полигоне и уже весной выйдут на первое дежурство в Карпатах.
«Основной функцией новоозданной роты является обеспечение безопасности граждан и туристов в
Ранее сообщалось, что в Киеве стартовал набор в патрульную полицию. Набор объявят на 1 тыс. 270 вакансий патрульного полицейского.