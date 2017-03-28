УрФУ будет готовить кадры для предприятий Наманганской области Узбекистана

«Университет заключил два меморандума о сотрудничестве с Наманганским инженерно-технологическим институтом и государственным университетом: ректоры узбекистанских вузов — Одилжон Маматкаримов и Абдусалам Умаров — посетили сегодня своего российского коллегу Виктора Кокшарова. Подписанные соглашения предусматривают подготовку кадров для реструктуризации промышленных предприятий Наманганской области», — говорится в сообщении пресс-службы УрФУ.

Там добавили, что ученые-материаловеды в Узбекистане заинтересованы в сотрудничестве с уральскими исследователями, равно как и в совместных публикациях и проведении научно-практических конференций. «В рамках соглашений предполагается сотрудничество с Наманганским машиностроительным заводом, Наманганским трансформаторным заводом, Наманганским химическим заводом и другими предприятиями», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области отметили, что глава региона Евгений Куйвашев и хоким Наманганской области Республики Узбекистан Хайрулло Бозаров подписали протокол о намерениях об установлении сотрудничества. Документ закрепляет планы сторон по поддержке партнерских контактов, содействию установлению деловых связей между хозяйствующими субъектами, а также подготовке соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

По словам Куйвашева, наиболее перспективными сферами для сотрудничества являются машиностроение, энергетика, горнодобывающая отрасль, сельское хозяйство, текстильная промышленность, совместная реализация инфраструктурных проектов на территории республики.

Ежегодно УрФУ привлекает более 1,6 млрд рублей на развитие научных исследований. В вузе действует 12 лабораторий под руководством зарубежных ученых, работают программы Ассоциации технических университетов России и Китая. Число узких научных направлений, в которых УрФУ признается одним из мировых лидеров, превышает 40.