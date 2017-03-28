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12:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Конкуренция с роботами напугала британских каменщиков

В Великобританию из США прибудет полуавтоматический робот, получивший прозвище Сэм. За сутки он способен создать кладку из трех тысяч кирпичей, что в шесть раз превышает возможности среднестатистического строителя. Об этом сообщает Daily Mail.

Британские строители опасаются, что повсеместное внедрение полуавтоматической машины приведет к массовым сокращениям рабочих.

Робот состоит из конвейерной ленты, ручного манипулятора и бетононасоса. Для обслуживания машины необходимо два человека, один из которых будет осуществлять загрузку кирпичей, а второй — выравнивать бетон.

Он не опаздывает на работу, способен трудится круглосуточно без перерывов на обед, а качество кладки не уступает таковому у опытного каменщика. Сэм создан в США более двух лет назад нью-йоркской компанией Construction Robotics. За это время в отдельных районах страны он успел заменить сотни строителей.

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