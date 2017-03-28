В небе над Уралом наблюдали необычное явление: происходит 1−3 раза в месяц
Житель Ирбита сделал видео полярного сияния в Свердловской области.
Житель Ирбита сделал видео полярного сияния в Свердловской области.
Жители Свердловской области вечером в понедельник, 27 марта, наблюдали красивое явление — полярное сияние. Такое в небе над Уралом происходит довольно часто, отметил в беседе с корреспондентом «АиФ-Урал» автор видео.
Необычное и красивое для глаз зрелище снял
«Это говорит о вероятности сияний в темное время суток в средних широтах, — рассказал корреспонденту “АиФ-Урал” Илья. — В 20.30 по местному времени я заметил первые признаки сияния, а в 21.20 оно достигло своего пика, после чего стало угасать».
Явление снималось в близости от Ирбита при помощи интервальной съемки: фотокамера сделала несколько сотен фотографий с выдержкой 10 секунд.
«После чего я объединил эти кадры в ролик. Наблюдать можно было по всей области при наличии ясного неба над северным горизонтом. Полярное сияние не редкость на 57-й широте, в среднем 1−3 раза в месяц можно наблюдать, зависит от солнечной активности», — добавил фотограф.
Илья Янковский занимается любительской астрономией. Помимо наблюдения различных космических объектов в небе, он снимает и атмосферные явления. На одном из последних видеороликов, снятого в середине января 2017 года, Илья снял падение метеора в небе над Западной Сибирью.
В декабре 2015 года Илья снял красивое видео полярного сияния над Уралом.