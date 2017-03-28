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12:48 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В небе над Уралом наблюдали необычное явление: происходит 1−3 раза в месяц

Житель Ирбита сделал видео полярного сияния в Свердловской области.

Жители Свердловской области вечером в понедельник, 27 марта, наблюдали красивое явление — полярное сияние. Такое в небе над Уралом происходит довольно часто, отметил в беседе с корреспондентом «АиФ-Урал» автор видео.

Необычное и красивое для глаз зрелище снял фотограф-любитель из Ирбита Илья Янковский. Съемка проводилась вечером, и как отмечает Илья, он был к этому готов, поскольку еще днем в небе наблюдалась геомагнитная буря .

«Это говорит о вероятности сияний в темное время суток в средних широтах, — рассказал корреспонденту “АиФ-Урал” Илья. — В 20.30 по местному времени я заметил первые признаки сияния, а в 21.20 оно достигло своего пика, после чего стало угасать».

Явление снималось в близости от Ирбита при помощи интервальной съемки: фотокамера сделала несколько сотен фотографий с выдержкой 10 секунд.

«После чего я объединил эти кадры в ролик. Наблюдать можно было по всей области при наличии ясного неба над северным горизонтом. Полярное сияние не редкость на 57-й широте, в среднем 1−3 раза в месяц можно наблюдать, зависит от солнечной активности», — добавил фотограф.

Илья Янковский занимается любительской астрономией. Помимо наблюдения различных космических объектов в небе, он снимает и атмосферные явления. На одном из последних видеороликов, снятого в середине января 2017 года, Илья снял падение метеора в небе над Западной Сибирью.

В декабре 2015 года Илья снял красивое видео полярного сияния над Уралом.

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