В небе над Уралом наблюдали необычное явление: происходит 1−3 раза в месяц

Жители Свердловской области вечером в понедельник, 27 марта, наблюдали красивое явление — полярное сияние. Такое в небе над Уралом происходит довольно часто, отметил в беседе с корреспондентом «АиФ-Урал» автор видео.

Необычное и красивое для глаз зрелище снял фотограф-любитель из Ирбита Илья Янковский. Съемка проводилась вечером, и как отмечает Илья, он был к этому готов, поскольку еще днем в небе наблюдалась геомагнитная буря .

«Это говорит о вероятности сияний в темное время суток в средних широтах, — рассказал корреспонденту “АиФ-Урал” Илья. — В 20.30 по местному времени я заметил первые признаки сияния, а в 21.20 оно достигло своего пика, после чего стало угасать».

Явление снималось в близости от Ирбита при помощи интервальной съемки: фотокамера сделала несколько сотен фотографий с выдержкой 10 секунд.

«После чего я объединил эти кадры в ролик. Наблюдать можно было по всей области при наличии ясного неба над северным горизонтом. Полярное сияние не редкость на 57-й широте, в среднем 1−3 раза в месяц можно наблюдать, зависит от солнечной активности», — добавил фотограф.