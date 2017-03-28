Затраты на диспансеризацию в Челябинской области увеличат

Поликлиники в Челябинской области смогут больше зарабатывать на диспансеризации взрослого населения — с 1 апреля тарифы на каждый случай подобной медицинской помощи вырастут в среднем на 10%, сообщает пресс-служба территориального ФОМСа.

Поясним, что тарифов несколько, они зависят от пола и возраста пациентов — так 12 предусматривают диспансеризацию мужчин, и 10 — женщин. К примеру, тариф на оплату диспансеризации мужчин в возрасте 36 лет увеличится с 912 до 1 тысячи 139,2 рублей, женщин в возрасте 66 лет — с 1 тысячи 582 до 1 тысячи 818,2 рублей.

Диспансеризация включает определение уровня общего холестерина в крови, суммарного сердечно-сосудистого риска, электрокардиографию, маммографию, клинический и биохимический анализы крови, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, измерение внутриглазного давления и многое другое.

Пройти диспансеризацию (один раз в 3 года) могут как работающие, так и неработающие южноуральцы, а также те, кто обучается по очной форме, в возрасте от 21 года, которые родились в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936 годы и так далее.