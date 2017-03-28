Мухамедиулы прокомментировал возможный приезд Рианны в Астану

«По Рианне — мы не организаторы. На нашем сайте (министерства) нет. Мы организуем Димаша Кудайбергена, Каната Ислама, Ла Скала, Пласидо Доминго и так далее», — сказал министр в кулуарах заседания правительства.

Журналисты поинтересовались, как информация о выступлении Рианны могла появиться на сайте Министерства культуры и спорта.

«Это технически, наверное. Ну не может быть. Это, наверное, кто-то специально скинул. Такого не может быть. Я вам честно скажу, я сам занимаюсь. Зачем нам Рианну? (…) За министерством закреплен свод программы всего EXPO, которую проводит EXPO, город проводит и мы проводим. За нами свод программ. Может быть, в этом своде стоит, как вы говорите, действительно на нашем сайте. Это сводная программа. А те программы, которые за министерством культуры — это, конечно, нет. На вопрос о том, была ли это техническая ошибка, Арыстанбек Мухамедиулы ответил отрицательно.»Мы делаем сводную программу, что будет в рамках EXPO, и наверное, там Рианна есть. Но его (концерт — прим. автора) проводит не Министерство культуры", — заключил министр.