Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал возможный приезд Рианны в Астану, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«По Рианне — мы не организаторы. На нашем сайте (министерства) нет. Мы организуем Димаша Кудайбергена, Каната Ислама, Ла Скала, Пласидо Доминго и так далее», — сказал министр в кулуарах заседания правительства.
Журналисты поинтересовались, как информация о выступлении Рианны могла появиться на сайте Министерства культуры и спорта.
«Это технически, наверное. Ну не может быть. Это, наверное, кто-то специально скинул. Такого не может быть. Я вам честно скажу, я сам занимаюсь. Зачем нам Рианну? (…) За министерством закреплен свод программы всего EXPO, которую проводит EXPO, город проводит и мы проводим. За нами свод программ. Может быть, в этом своде стоит, как вы говорите, действительно на нашем сайте. Это сводная программа. А те программы, которые за министерством культуры — это, конечно, нет. На вопрос о том, была ли это техническая ошибка, Арыстанбек Мухамедиулы ответил отрицательно.»Мы делаем сводную программу, что будет в рамках EXPO, и наверное, там Рианна есть. Но его (концерт — прим. автора) проводит не Министерство культуры", — заключил министр.
Напомним, ранее на официальном сайте комплексной программы выставки появилась возможная дата выступления популярной певицы Рианны в Астане. Сообщалось, что концерт в рамках культурно-зрелищных и спортивных мероприятий специализированной выставки EXPO-2017 пройдет в День столицы — 6 июля. Выступление якобы было запланировано на стадионе «Астана-Арена», вмещающем 30 тысяч зрителей. Позже информация о концерте певицы была удалена с сайта. Рианна — американская R&B- и поп-певица и актриса барбадосского происхождения. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Рианна является обладательницей восьми Грэмми, шести American Music Awards и специальной награды Icon Award, восемнадцати наград Billboard Music Awards. Также в Астане в рамках EXPO-2017 выступит популярный американский диджей Steve Aoki. Его выступление намечено на 29 июля.