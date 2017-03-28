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13:18 (мск), источник: dostup1.ru

Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Челябинской области

Синоптики обещают мокрый снег, дождь, гололедицу и порывы ветра до 22 метров в секунду.

Источник: Reuters

В Челябинской области с вечера 28 марта ожидается резкое ухудшение погоды — синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь, гололедицу и порывы ветра до 22 метров в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ближайшие часы в регионе начнутся снегопады — от небольших до умеренных, возможны слабые метели, на отдельных участках дорог — гололедица, предстоящей ночью будет от двух до семи градусов со знаком «минус», в низинах — до 12, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

«При движении циклона 29—30 марта снегопады на Урале могут быть интенсивными. Во второй половине недели, включая предстоящие выходные дни, подморозит, отрицательная температура ожидается даже в дневные часы», — говорится в сообщении Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем в среду, 29 марта, Гидрометцентр обещает южноуральцам мокрый снег и дождь, налипание снега на провода, усиление гололедицы, порывы ветра до 18 метров в секунду, плюс один-шесть.

В последущие двое суток снегопады пройдут по всей области, возможны метели, усиление ветра до 20−22 м/с, ночью понижение температуры воздуха до 13−16 градусов.

Как следует из бюллетеня опасных и комплексов неблагоприятных явлений погоды, ночью 30 марта в Свердловской, Челябинской, Курганской областях ожидается сильный снег, метель, на дорогах — гололедица, ветер до 20 м/с.

Федеральное дорожное агентство призывает водителей соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы техники, задействованной на очистке трасс.

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