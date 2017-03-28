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13:12 (мск), источник: Интерфакс

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ почти на 40% превышен среди школьников в Екатеринбурге

Екатеринбург. 28 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Порядка 25,1 тыс. заболевших гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Свердловской области в период с 20 по 26 марта, сообщается на сайте регионального управления роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

«Превышение эпидемического порога зафиксировано среди детей 7−14 лет на 7,2%», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге за этот же период зарегистрировано 11,7 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

«Среди детей 7−14 лет заболеваемость превышает эпидпорог на 39,9%, среди детей 3−6 лет — на 2,7%», — сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что среднеобластной показатель заболеваемости ОРВИ в 1,5 раза и более превышен в четырех муниципальных образованиях: Староуткинском, Гаринсом ГО, Верхотурском и Бисертском городских округах.

По данным ведомства, из-за роста числа заболевших частично приостановлен учебный процесс в 59 детских сада- — закрыто 66 групп, в восьми школах закрыты 10 классов. Также полностью закрыты четыре детских сада.

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