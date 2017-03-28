Эпидпорог по гриппу и ОРВИ почти на 40% превышен среди школьников в Екатеринбурге

«Превышение эпидемического порога зафиксировано среди детей 7−14 лет на 7,2%», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге за этот же период зарегистрировано 11,7 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

«Среди детей 7−14 лет заболеваемость превышает эпидпорог на 39,9%, среди детей 3−6 лет — на 2,7%», — сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что среднеобластной показатель заболеваемости ОРВИ в 1,5 раза и более превышен в четырех муниципальных образованиях: Староуткинском, Гаринсом ГО, Верхотурском и Бисертском городских округах.