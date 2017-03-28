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12:57 (мск), источник: Фонтанка

СПбГУ перейдет на электронные зачетки

Санкт-Петербургский государственный университет первым из вузов Северной столицы откажется от традиционной формы зачетных книжек и переведет их в цифровой формат.

Источник: РИА "Новости"

Из плюсов этого решения — преподаватели будут оценивать знания учащихся без оглядки на остальные оценки.

Как сообщили 28 марта в пресс-службе СПбГУ, идею отслеживать успеваемость студентов в электронном, а не в бумажном формате по многочисленным просьбам педагогов и учащихся обсудили на ректорском совещании 6 февраля. Спустя месяц большинство деканов и директоров учебно-научных структурных подразделений университета высказались «за». Технически полный переход на новую систему возможно осуществить уже в течение 2017−2018 учебного года.

Ректор вуза Николай Кропачев отметил, что отказ от бумаги позволит учебному заведению сэкономить миллионы рублей, а студентам — получать более объективную оценку знаний.

Преподаватель не будет смотреть на то, какой была успеваемость у студента ранее. Он будет оценивать конкретные знания по конкретному предмету.
Николай Кропачев
Ректор вуза СПбГУ

Впрочем, не все отнесли отсутствие сведений об успеваемости учащегося к плюсам. Некоторые деканы считают, что информация об оценках должна быть «на руках» у студентов. Кроме того, бумажная зачетка — символ студенческой жизни.

Первые электронные зачетки, по данным СМИ, в России появились в 2008 году. Вузом-испытателем стал Сибирский федеральный университет (СФУ) в Красноярске. В 2011 году, по информации портала Career.ru, 40 процентов опрошенных студентов поддерживали введение электронных зачеток, отметив, что их нельзя потерять. 33 процента инициативу не поддержали, сославшись на возможность компьютерного сбоя и невозможность проставить оценки «задним числом».

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