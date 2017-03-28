СПбГУ перейдет на электронные зачетки

Из плюсов этого решения — преподаватели будут оценивать знания учащихся без оглядки на остальные оценки.

Как сообщили 28 марта в пресс-службе СПбГУ, идею отслеживать успеваемость студентов в электронном, а не в бумажном формате по многочисленным просьбам педагогов и учащихся обсудили на ректорском совещании 6 февраля. Спустя месяц большинство деканов и директоров учебно-научных структурных подразделений университета высказались «за». Технически полный переход на новую систему возможно осуществить уже в течение 2017−2018 учебного года.

Ректор вуза Николай Кропачев отметил, что отказ от бумаги позволит учебному заведению сэкономить миллионы рублей, а студентам — получать более объективную оценку знаний.