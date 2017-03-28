СПбГУ перейдет на электронные зачетки

Из плюсов этого решения — преподаватели будут оценивать знания учащихся без оглядки на остальные оценки.
Как сообщили 28 марта в пресс-службе СПбГУ, идею отслеживать успеваемость студентов в электронном, а не в бумажном формате по многочисленным просьбам педагогов и учащихся обсудили на ректорском совещании 6 февраля. Спустя месяц большинство деканов и директоров учебно-научных структурных подразделений университета высказались «за». Технически полный переход на новую систему возможно осуществить уже в течение 2017−2018 учебного года.
Ректор вуза Николай Кропачев отметил, что отказ от бумаги позволит учебному заведению сэкономить миллионы рублей, а студентам — получать более объективную оценку знаний.
Преподаватель не будет смотреть на то, какой была успеваемость у студента ранее. Он будет оценивать конкретные знания по конкретному предмету.
Николай КропачевРектор вуза СПбГУ
Впрочем, не все отнесли отсутствие сведений об успеваемости учащегося к плюсам. Некоторые деканы считают, что информация об оценках должна быть «на руках» у студентов. Кроме того, бумажная зачетка — символ студенческой жизни.
Первые электронные зачетки, по данным СМИ, в России появились в 2008 году. Вузом-испытателем стал Сибирский федеральный университет (СФУ) в Красноярске. В 2011 году, по информации портала Career.ru, 40 процентов опрошенных студентов поддерживали введение электронных зачеток, отметив, что их нельзя потерять. 33 процента инициативу не поддержали, сославшись на возможность компьютерного сбоя и невозможность проставить оценки «задним числом».