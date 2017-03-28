Музей Русской Америки может появиться в Иркутске
Предложение о создании музея Русской Америки в столице Приангарья рассматривают на федеральном уровне.
Предложение о создании музея Русской Америки в столице Приангарья рассматривают на федеральном уровне.
В год 150-летия продажи Аляски, в рамках круглого стола в
По словам доктора исторических наук, профессора Вадима Шахерова, в областном центре есть все для создания подобного музея:
«Именно в Иркутске создавалась
В сборке
Проект создания музея Русской Америки поддерживают на уровне региональной власти.
«Мы подали заявку на создание музея русской Америки. Предложение сейчас рассматривают в Ростуризме. Пока по срокам его реализации конкретной информации нет», — сказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.
Кроме того, в регионе может появиться туристический маршрут по следам