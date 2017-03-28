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13:18 (мск), источник: АиФ Иркутск

Музей Русской Америки может появиться в Иркутске

Предложение о создании музея Русской Америки в столице Приангарья рассматривают на федеральном уровне.

В год 150-летия продажи Аляски, в рамках круглого стола в пресс-центре «АиФ-Иркутск», специалисты обсудили перспективу создания музея Русской Америки в Иркутске.

По словам доктора исторических наук, профессора Вадима Шахерова, в областном центре есть все для создания подобного музея:

«Именно в Иркутске создавалась Русско-Американская компания по освоению земель Аляски. По сей день по адресу Сурикова 24 сохранилось здание, причастное к исторической кампании и являющееся культурным наследием. В нем сейчас живут люди, но в перспективе можно арссмотреть вопрос его расселения и передачи под музей. Кроме того, с областным центром связаны имена известных купцов и мореплавателей, которые участвовали в этом событии. Например, исследователь Григорий Шелихов, — пояснил Вадим Шахеров. — Иркутск должен сохранить память и передавать ее поколениям».

В сборке каких-либо артефактов для будущего музея и в его продвижении готовы поучаствовать участники историко-географической экспедиции «Байкал-Аляска». Об этом заявил ее руководитель Анатолий Казакевич. Более того, как отметила директор музея Г. И. Шелихова Наталья Волкова, создать музей помогут и социокультурные связи на самой Аляске.

Проект создания музея Русской Америки поддерживают на уровне региональной власти.

«Мы подали заявку на создание музея русской Америки. Предложение сейчас рассматривают в Ростуризме. Пока по срокам его реализации конкретной информации нет», — сказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Кроме того, в регионе может появиться туристический маршрут по следам купцов-мореплавателей.

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