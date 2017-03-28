Знаменитый «Дом со львами» реставрируют в Иркутске по старинным чертежам

В каждой зале этого старинного особняка потолки будут расписаны по-разному. Для каждого подбирали свой цвет и рисунок. Но прежде чем получилась такая красота, реставраторам пришлось изрядно потрудиться.

— Вот мы 12 слоёв сняли, расчистили, посмотрели, нашли, откалькировали. То есть она один в один как была+Что интересно, если заметите, это имитация резьбы деревянных наличников. Она в своё время так классно сработана была, — говорит реставратор Галина Сопот.

Лепнину чистят скальпелем. Вот так выглядит «розетка», которую уже привели в порядок. Листочек к листочку. Осталось закрепить.

— Для нас красота, чтоб «рустики» все были. Здесь, конечно, всё убитое. Но мы делаем пропитку. И если совсем уже невозможно восстановить, делаем выпилку.

Максимально сохранят и алебастровые тяги. Так называется вот это оформление. Чтобы разглядеть все детали реставрации, и мы поднимаемся на самый верх, под самый потолок.

— Во всех залах решили оставить вот этот «поясочек» зелёненький. Это как визитная карточка, такая полоска. В каждом зале она есть и решили её везде оставить.

Неведомо как, но к большой удаче сохранились старинные чертежи усадьбы Бревнова. Те самые, архитектора Николая Байкова. Знаменитый Дом со львами на Степана Разина начали реставрировать три года назад. Литераторам пришлось на время переехать, но выхода не было. Ведь и капитального ремонта тут не бывало ни разу. И вот они — маскароны. Оригинальные и новодел. Женские лики, львиные морды. Все сложены рядами, ожидают, когда их вернут на фасад.

— Сняли точные копии с родных элементов и точно такие же сделали. Всё, что имело цельность, мы сохраняли. Причём во время реставрации женской головки мы использовали комбинированный метод. Крылья, например. Они были утрачены или разрушены сильно, мы основу-головку саму оставляли и докомпоновывали крылья, — говорит главный архитектор проекта реставрации Иркутского дома литераторов Татьяна Гусева.

Вторую жизнь обретёт уникальный паркет и дубовые резные потолки. Реставраторы говорят: все работы идут по графику, завершатся в сентябре 2017-го. Как и было заявлено.