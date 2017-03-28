Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Кулинарные книги могут вас отравить
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
При строительстве моста в Крым найден уникальный артефакт (фото)
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
СМИ: Кончаловский назвал Толкалину "никакой" женой
Ответ Лариной на критику полных: Из грязи в князи
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
1185-летие Наины Ельциной
9В тени стены
13Теракт в центре Лондона
14:05 (мск), источник: Вести Иркутск

Знаменитый «Дом со львами» реставрируют в Иркутске по старинным чертежам

«Дом со львами» продолжают восстанавливать в Иркутске. Сейчас специалисты приступили к росписи потолков памятника федерального значения. По счастливой случайности удалось сохранить уникальные чертежи усадьбы Бревновых.

В каждой зале этого старинного особняка потолки будут расписаны по-разному. Для каждого подбирали свой цвет и рисунок. Но прежде чем получилась такая красота, реставраторам пришлось изрядно потрудиться.

— Вот мы 12 слоёв сняли, расчистили, посмотрели, нашли, откалькировали. То есть она один в один как была+Что интересно, если заметите, это имитация резьбы деревянных наличников. Она в своё время так классно сработана была, — говорит реставратор Галина Сопот.

Лепнину чистят скальпелем. Вот так выглядит «розетка», которую уже привели в порядок. Листочек к листочку. Осталось закрепить.

— Для нас красота, чтоб «рустики» все были. Здесь, конечно, всё убитое. Но мы делаем пропитку. И если совсем уже невозможно восстановить, делаем выпилку.

Максимально сохранят и алебастровые тяги. Так называется вот это оформление. Чтобы разглядеть все детали реставрации, и мы поднимаемся на самый верх, под самый потолок.

— Во всех залах решили оставить вот этот «поясочек» зелёненький. Это как визитная карточка, такая полоска. В каждом зале она есть и решили её везде оставить.

Неведомо как, но к большой удаче сохранились старинные чертежи усадьбы Бревнова. Те самые, архитектора Николая Байкова. Знаменитый Дом со львами на Степана Разина начали реставрировать три года назад. Литераторам пришлось на время переехать, но выхода не было. Ведь и капитального ремонта тут не бывало ни разу. И вот они — маскароны. Оригинальные и новодел. Женские лики, львиные морды. Все сложены рядами, ожидают, когда их вернут на фасад.

— Сняли точные копии с родных элементов и точно такие же сделали. Всё, что имело цельность, мы сохраняли. Причём во время реставрации женской головки мы использовали комбинированный метод. Крылья, например. Они были утрачены или разрушены сильно, мы основу-головку саму оставляли и докомпоновывали крылья, — говорит главный архитектор проекта реставрации Иркутского дома литераторов Татьяна Гусева.

Вторую жизнь обретёт уникальный паркет и дубовые резные потолки. Реставраторы говорят: все работы идут по графику, завершатся в сентябре 2017-го. Как и было заявлено.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Арест Яценюка: бывшего премьера Украины обвиняют в убийствах
Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии
Дерипаска готов участвовать в слушаниях в конгрессе США
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Россия заявила об ответных мерах на развертывание ПРО США
«Роснефть» сочла решение Европейского суда политизированным
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Эмансипе и красноармеец: Климова с мужем на съемках сериала Супруги исполнили главные роли в новом костюмированном сериале «Первого канала» — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Уход за кожей головы: 5 вещей, которые никто не делает (и зря) Чтобы волосы росли густыми и сильными, надо бы начать ухаживать за кожей головы. Как это сделать по всем правилам, читайте в нашей статье.
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь