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13:28 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе задержали банду из 10 человек, подозреваемых в торговле наркотиками

Всего в ходе обысков было изъято 3,5 килограмма синтетических веществ. Полицейские с поличным задержали группу из 10 наркодельцов, подозреваемых в хранении и сбыте наркотиков.

Ими оказались молодые люди в возрасте от 22 до 35 лет, некоторые из них ранее судимые. По предварительным данным, злоумышленники распространяли наркотики как в розницу, так и оптом. Потребителей они находили через интернет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружены закладки-тайники с синтетическим веществом на территории Уфы. Всего в ходе обысков было найдено около 3,5 килограмм наркотических средств синтетической группы.

— В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». В отношении большинства задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали «Вестям» в пресс-службе МВД по РБ.

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