В Уфе задержали банду из 10 человек, подозреваемых в торговле наркотиками
Всего в ходе обысков было изъято 3,5 килограмма синтетических веществ. Полицейские с поличным задержали группу из 10 наркодельцов, подозреваемых в хранении и сбыте наркотиков.
Всего в ходе обысков было изъято 3,5 килограмма синтетических веществ. Полицейские с поличным задержали группу из 10 наркодельцов, подозреваемых в хранении и сбыте наркотиков.
Ими оказались молодые люди в возрасте от 22 до 35 лет, некоторые из них ранее судимые. По предварительным данным, злоумышленники распространяли наркотики как в розницу, так и оптом. Потребителей они находили через интернет.
В ходе
— В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». В отношении большинства задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали «Вестям» в