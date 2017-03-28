В Уфе задержали банду из 10 человек, подозреваемых в торговле наркотиками

Ими оказались молодые люди в возрасте от 22 до 35 лет, некоторые из них ранее судимые. По предварительным данным, злоумышленники распространяли наркотики как в розницу, так и оптом. Потребителей они находили через интернет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружены закладки-тайники с синтетическим веществом на территории Уфы. Всего в ходе обысков было найдено около 3,5 килограмм наркотических средств синтетической группы.