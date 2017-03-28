Около 50 гостиниц построят в Москве за три года

До конца 2019 года в столице планируется построить 49 отелей вместимостью почти на 7,8 тысячи номеров, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

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По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в год в столице открывается 7−10 гостиниц. В 2016 году в эксплуатацию ввели 8 гостиниц на 1387 номеров. В 2017 году собираются открыть 11 отелей на 2840 номеров, а через год — 27 отелей. При этом 12 гостиниц построят уже в первой половине 2018 года.

Среди планируемых к открытию гостиниц — отель в спортивно-развлекательном комплексе «Парк Легенд» на территории ЗИЛа, а также отель в составе многофункционального комплекса «Китайский деловой центр Парк Хуамин».

В 2016 году Москва приняла около 17,5 миллиона человек. По прогнозам, в 2017—2018 годах туристов будет еще больше, поэтому строительству гостиниц уделяется большое внимание.