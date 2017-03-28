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13:21 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Двух водителей эвакуировали на вертолёте после дорожных аварий

С места аварии автомобилистов доставили в больницы города.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Вертолёты Московского авиационного центра эвакуировали с места аварии двух водителей, пострадавших в крупных дорожно-транспортных происшествиях. В сопровождении врачей Московского авиационного центра и Центра экстренной медицинской помощи автомобилистов доставили в больницы города.

Одно из ДТП произошло в понедельник, 27 марта, на пересечении Третьего транспортного кольца с Волгоградским проспектом. В аварии пострадали четыре человека. «Наш экипаж забрал с места аварии водителя одного из столкнувшихся автомобилей. В тяжёлом состоянии мы доставили его в ГКБ № 36», — рассказал пилот авиацентра Алексей Перов.

Чуть ранее в этот же день другой дежурный вертолёт Московского авиацентра эвакуировал 30-летнего водителя грузовика, пострадавшего в ДТП на 31-м километре Киевского шоссе. «В результате аварии мужчину зажало в автомобиле. Перед тем как передать его авиамедицинской бригаде, на месте ДТП работали сотрудники пожарно-спасательного отряда № 206 Пожарно-спасательного центра Москвы», — сообщил заведующий отделением специализированной скорой помощи Московского авиационного центра Сергей Санников.

В столице ежедневно дежурят три санитарных вертолёта. Чтобы доставить пострадавших с места происшествия до больницы, медикам нужно около семи минут. Вертолёты вылетают не только на ДТП, но и на помощь пациентам с инсультами, инфарктами и кровотечениями. Особенно это актуально для новых территорий города, в первую очередь для Троицкого округа.

Вертолёты оснащены современным оборудованием для оказания первой помощи и поддержания жизни. В арсенале медиков аппарат искусственной вентиляции лёгких, дефибриллятор, инкубатор для транспортировки новорождённых, спинальный щит, кислородные баллоны и другое оборудование.

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