В 2017 году в Омской области в армию призовут более 1,5 тысячи человек. Об этом сообщил военный комиссар Омской области Владимир Воронков.

«На Омскую область возложено задание о призыве 1661 человека в вооружённые силы РФ от Камчатки до Калининграда. Молодых людей мы будем отправлять во все части ВС РФ. Скоро нам должна прийти разнарядка и план отправки», — пояснил Владимир Воронков.

Отметим, что по итогам призывной компании прошлого года, на 1000 человек уклонистов стало меньше.