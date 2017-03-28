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13:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Сергей Карякин открыл в Крыму свой шахматный клуб

Гроссмейстер рассказал, кто будет тренировать детей в его школе, какая запись у него в трудовой книжке, а также чем он планируется заниматься, будучи членом Общественной палаты.

Источник: Комсомольская правда

Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион мира по блицу, самый молодой гроссмейстер в истории Сергей Карякин открыл в Симферополе новый шахматный клуб.

Имя Сергея Карякина будет носить сразу два учреждения: новый шахматный клуб на улице Севастопольская, 43Д, а также существующая Крымская республиканская детско-юношеская шахматно-шашечная школа, которая расположена на Набережной (площадь Советская). Они будут работать параллельно. Однако, пока в старой школе, где в детстве тренировался сам Карякин, идет ремонт, ребята будут собираться на Севастопольской.

— Я всем автограф оставлю, не толкайтесь, — не уставал повторять Карякин, когда зашел в клуб.

Здесь его уже ждали сотня ребятишек и столько же родителей. Каждый из детей желал получить автограф от знаменитого игрока и хоть на немножко стать оппонентом Сергея Карякина. И мечты сбылись. Лучший российский шахматист провел сеанс одновременной игры со всеми желающими.

И, конечно, ответил на вопросы журналистов.

— Чья была инициатива открыть школу?

— Впервые это прозвучало в прошлом году, после того как я выиграл турнир претендентов (на мировую шахматную корону — Авт.). Сергей Аксенов обратил внимание на мою победу и предложил мне открыть шахматную школу в Крыму. Но в тот момент моя голова была занята совершенно другим. Я готовился к матчу на первенство мира. Мне чуть-чуть было не до этого. Сейчас он прошел, я с радостью приехал в Крым, воплощаю эту идею.

— Вы лично будете тренировать детей?

— Сейчас моя (основная — Авт.) школа находится на стадии ремонта. К 1 сентября мы планируем завершить ремонт, чтобы набрать группы деток. Я приглашаю всех детей, приходите. Там будут профессиональные тренеры. В свое время они тренировали меня, помогли мне достичь высоких достижений, а теперь могут помочь и вам. Я со своей стороны буду стараться приезжать раз в полгода, в зависимости от своего графика, и читать какие-то лекции. Все занятия будут бесплатными.

— Что в Крыму надо делать для популяризации этого вида спорта?

— В Крыму много людей, которые любят шахматы. Первоочередная задача тренировать подрастающее поколение, сделать упор именно на занятия с детьми, чтобы выросло целое шахматное поколение.

— Вам где-то еще предлагали открыть школу?

— У меня очень много предложения по открытию школ, — как в Москве, так и в регионах. Но Крым это первоочередное, я все-таки крымчанин. Одна моя школа уже существует в Москве при юрфаке МГУ. В Крыму — это вторая школа. В перспективе, возможно, будет больше, но пока я выборочно ко всему подхожу. Стараюсь, чтобы каждая школа была особенной.

— Сколько детей ходит?

— В той школе (на Набережной — Авт.) порядка 500 детей, и здесь 200−300.

— А что у вас написано в трудовой книжке? Есть ли там запись «шахматист»?

— Ну да. Безусловно, есть запись, потому что я получаю зарплату в министерстве спорта РФ.

— Какой у вас сейчас график?

— Я бы не сказал, что я отдыхаю. Сейчас почти каждый день запланирован. С 1 апреля у меня начинаются тренировочные сборы. А в конце апреля у меня будет очень сильный турнир в Азербайджане.

— Вы говорили, что после турнира, где вы боролись за мировую корону, хотите отдохнуть от Магнуса Карлсена. Отдохнули? Он будет на турнире в Азербайджане?

— Чуть-чуть отдохнул. В Азербайджане его наконец-то не будет.

— Он вновь для вас самый большой конкурент?

— В турнире претендентов он играть не будет, потому что ему это не нужно. Я буду играть с сильнейшими шахматистами мира, как это делал в прошлом году.

— Вы уже встречались с двумя Сергеями Карякиными. Вы поддерживаете отношения?

— Да, поддерживаем. Я могу сказать, что с чемпионом мира по современному пятиборью Сергеем Карякиным постоянно переписываемся, дружим. Также есть победитель гонки «Дакар» Сергей Карякин. С ним мы меньше общаемся, но тоже поддерживаем отношения.

— Вы теперь член Общественной палаты. Уже знаете, какие проекты будете реализовывать?

— Пока четких планов нет. К обязанностям приступлю с 1 июля. Но в любом случае я буду заниматься спортом. Я знаю, какие есть проблемы, чем нужно помочь. Это будет логично. С удовольствием буду помогать и Крыму.

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