Сергей Карякин открыл в Крыму свой шахматный клуб
Гроссмейстер рассказал, кто будет тренировать детей в его школе, какая запись у него в трудовой книжке, а также чем он планируется заниматься, будучи членом Общественной палаты.
Гроссмейстер рассказал, кто будет тренировать детей в его школе, какая запись у него в трудовой книжке, а также чем он планируется заниматься, будучи членом Общественной палаты.
Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион мира по блицу, самый молодой гроссмейстер в истории Сергей Карякин открыл в Симферополе новый шахматный клуб.
Имя Сергея Карякина будет носить сразу два учреждения: новый шахматный клуб на улице Севастопольская, 43Д, а также существующая Крымская республиканская
— Я всем автограф оставлю, не толкайтесь, — не уставал повторять Карякин, когда зашел в клуб.
Здесь его уже ждали сотня ребятишек и столько же родителей. Каждый из детей желал получить автограф от знаменитого игрока и хоть на немножко стать оппонентом Сергея Карякина. И мечты сбылись. Лучший российский шахматист провел сеанс одновременной игры со всеми желающими.
И, конечно, ответил на вопросы журналистов.
— Чья была инициатива открыть школу?
— Впервые это прозвучало в прошлом году, после того как я выиграл турнир претендентов (на мировую шахматную корону — Авт.). Сергей Аксенов обратил внимание на мою победу и предложил мне открыть шахматную школу в Крыму. Но в тот момент моя голова была занята совершенно другим. Я готовился к матчу на первенство мира. Мне
— Вы лично будете тренировать детей?
— Сейчас моя (основная — Авт.) школа находится на стадии ремонта. К 1 сентября мы планируем завершить ремонт, чтобы набрать группы деток. Я приглашаю всех детей, приходите. Там будут профессиональные тренеры. В свое время они тренировали меня, помогли мне достичь высоких достижений, а теперь могут помочь и вам. Я со своей стороны буду стараться приезжать раз в полгода, в зависимости от своего графика, и читать
— Что в Крыму надо делать для популяризации этого вида спорта?
— В Крыму много людей, которые любят шахматы. Первоочередная задача тренировать подрастающее поколение, сделать упор именно на занятия с детьми, чтобы выросло целое шахматное поколение.
— Вам
— У меня очень много предложения по открытию школ, — как в Москве, так и в регионах. Но Крым это первоочередное, я
— Сколько детей ходит?
— В той школе (на Набережной — Авт.) порядка 500 детей, и здесь 200−300.
— А что у вас написано в трудовой книжке? Есть ли там запись «шахматист»?
— Ну да. Безусловно, есть запись, потому что я получаю зарплату в министерстве спорта РФ.
— Какой у вас сейчас график?
— Я бы не сказал, что я отдыхаю. Сейчас почти каждый день запланирован. С 1 апреля у меня начинаются тренировочные сборы. А в конце апреля у меня будет очень сильный турнир в Азербайджане.
— Вы говорили, что после турнира, где вы боролись за мировую корону, хотите отдохнуть от Магнуса Карлсена. Отдохнули? Он будет на турнире в Азербайджане?
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— Он вновь для вас самый большой конкурент?
— В турнире претендентов он играть не будет, потому что ему это не нужно. Я буду играть с сильнейшими шахматистами мира, как это делал в прошлом году.
— Вы уже встречались с двумя Сергеями Карякиными. Вы поддерживаете отношения?
— Да, поддерживаем. Я могу сказать, что с чемпионом мира по современному пятиборью Сергеем Карякиным постоянно переписываемся, дружим. Также есть победитель гонки «Дакар» Сергей Карякин. С ним мы меньше общаемся, но тоже поддерживаем отношения.
— Вы теперь член Общественной палаты. Уже знаете, какие проекты будете реализовывать?
— Пока четких планов нет. К обязанностям приступлю с 1 июля. Но в любом случае я буду заниматься спортом. Я знаю, какие есть проблемы, чем нужно помочь. Это будет логично. С удовольствием буду помогать и Крыму.