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13:47 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярск избавляют от опасных подъездных козырьков

Управляющие компании Красноярска начали менять козырьки подъездов. Сегодня работы вели в Зелёной роще, на улице Тельмана. В этом доме демонтировали два старых железобетонных козырька, которые могли представлять опасность.

Напомним, месяц назад на «Красноярском рабочем» подобная конструкция, размокшая после таяния снега, рухнула на жительницу пятиэтажки. Её увезли в больницу.

«Мы смотрим телевидение, видим, что были случаи падения козырьков, разрушения. Мы не хотели бы, чтобы это произошло и с нашими козырьками. Нужно беспокоиться о людях. Мы решили немножечко на шаг вперёд», — рассказала председатель совета дома Галина Кальсина.

В компании «Жилфонд» уверяют, что успели проверить 1800 домов и уже демонтировали 92 бетонных навеса. Кстати, один из рухнувших в минувшем году козырьков принадлежал дочке «Жилфонда». Плиты над подъездами меняют после плановых осмотров и только в случае согласия жильцов дома. Новые козырьки выглядят менее монументально и действительно весят меньше. Оплата происходит со счёта дома.

«Я думаю, ориентировочно стоимость составит 25 тысяч. Не так много, если помнить о безопасности проживания. На сегодняшний день мы проверили 7562 козырька», — сообщил технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин.


Комментарии
1
Геннадий Сакаш
На улице Тельмана ни козырьки, а целые гнилые хрущёвки давно пора демонтировать, они уже все свои сроки отслужили.
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