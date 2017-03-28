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13:51 (мск), источник: Новости Перми

Пьяный прикамец угнал автомобиль знакомого

Летом 2016 года в Куединском районе группа мужчин пыталась завести автомобиль. К ним подошел их знакомый, чтобы помочь, завел машину и уехал на ней кататься.

Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, как только 19-летний мужчина сел в автомобиль приятелей, у него появились мысли угнать его. Запустив двигатель, он уехал с места стоянки без разрешения владельца.

Хозяин автомобиля сразу же обратился в полицию. Вскоре транспорт был найден и возвращён владельцу. Выяснилось, что в момент совершения преступления прикамец был пьян.

По факту угона было возбуждено уголовное дело. Куединский районный суд приговорил гражданина к одному году ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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