Пьяный прикамец угнал автомобиль знакомого

Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, как только 19-летний мужчина сел в автомобиль приятелей, у него появились мысли угнать его. Запустив двигатель, он уехал с места стоянки без разрешения владельца.

Хозяин автомобиля сразу же обратился в полицию. Вскоре транспорт был найден и возвращён владельцу. Выяснилось, что в момент совершения преступления прикамец был пьян.

По факту угона было возбуждено уголовное дело. Куединский районный суд приговорил гражданина к одному году ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.