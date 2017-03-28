Аномальный мартовский буран в Башкирии: «день жестянщика» и километровые пробки

Похоже, по дороге в башкирскую столицу весна сбилась с пути и изрядно заплутала. Мало того, что до сих пор нет солнышка и долгожданной капели, да еще второй день подряд хозяйничают метели и штормовой ветер.

Быть может, кому-то в республике повезло больше? «Комсомолка» узнала, как встречают весну в других районах Башкирии.

Жителям Мелеуза впору доставать санки и валенки: за ночь здесь капитально завалило снегом тротуары и дороги, а на автомобилях выросли высокие белые шапки.