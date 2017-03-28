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13:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Аномальный мартовский буран в Башкирии: «день жестянщика» и километровые пробки

Такая погода может продлиться еще четыре дня.

Похоже, по дороге в башкирскую столицу весна сбилась с пути и изрядно заплутала. Мало того, что до сих пор нет солнышка и долгожданной капели, да еще второй день подряд хозяйничают метели и штормовой ветер.

Быть может, кому-то в республике повезло больше? «Комсомолка» узнала, как встречают весну в других районах Башкирии.

Жителям Мелеуза впору доставать санки и валенки: за ночь здесь капитально завалило снегом тротуары и дороги, а на автомобилях выросли высокие белые шапки.

Примерно такая же погода в Кумертау и окрестностях.

— Акман-тукман, буран, — рассказала автор снимка Минзаля Султанова из поселка Пятки. — Старики всегда говорили, мол, шесть дней, шесть ночей будет снег идти. Вторые сутки на исходе — еще четыре дня осталось.

Для путников метель и пушистый снежок обернулись настоящей мукой: в Стерлибашевском районе на трассе образовалась приличная пробка.

— От Стерлибашево в сторону Киргиз-Мияков затор. Неизвестно, сколько ещё простоим, без надобности не суйтесь, — посоветовал автолюбителям автор этого снимка.

А на автостраде неподалеку от Бирска по вине бурана произошло аж две аварии.

— Не доезжая до бирского КПМ перевернулся, там же девушка на «Нексии» полморды в сугробе оставила, — посочувствовали очевидцы.

Впрочем, не обошлось без «дня жестянщика» и в Уфе: на проспекте Октября, неподалеку от поворота на улицу Братьев Кадомцевых, занесло и выбросило на встречку красную иномарку.

— Торопыги на летней резине? Рановато переобуваться, господа, — предостерегли новичков бывалые водители.

Мерзлая слякоть на дороге стала, возможно, причиной ДТП на Шумавцовском мосту: здесь фура столкнулась с внедорожником.

К слову, скорой оттепели синоптики не обещают: ближайшие два дня в республике сохранится прохладная и снежная погода.

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