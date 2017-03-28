Аномальный мартовский буран в Башкирии: «день жестянщика» и километровые пробки
Такая погода может продлиться еще четыре дня.
Такая погода может продлиться еще четыре дня.
Похоже, по дороге в башкирскую столицу весна сбилась с пути и изрядно заплутала. Мало того, что до сих пор нет солнышка и долгожданной капели, да еще второй день подряд хозяйничают метели и штормовой ветер.
Быть может,
Жителям Мелеуза впору доставать санки и валенки: за ночь здесь капитально завалило снегом тротуары и дороги, а на автомобилях выросли высокие белые шапки.
Примерно такая же погода в Кумертау и окрестностях.
—
Для путников метель и пушистый снежок обернулись настоящей мукой: в Стерлибашевском районе на трассе образовалась приличная пробка.
— От Стерлибашево в сторону
А на автостраде неподалеку от Бирска по вине бурана произошло аж две аварии.
— Не доезжая до бирского КПМ перевернулся, там же девушка на «Нексии» полморды в сугробе оставила, — посочувствовали очевидцы.
Впрочем, не обошлось без «дня жестянщика» и в Уфе: на проспекте Октября, неподалеку от поворота на улицу Братьев Кадомцевых, занесло и выбросило на встречку красную иномарку.
— Торопыги на летней резине? Рановато переобуваться, господа, — предостерегли новичков бывалые водители.
Мерзлая слякоть на дороге стала, возможно, причиной ДТП на Шумавцовском мосту: здесь фура столкнулась с внедорожником.
К слову, скорой оттепели синоптики не обещают: ближайшие два дня в республике сохранится прохладная и снежная погода.