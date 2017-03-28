В Волгограде скончался экс-глава департамента городского хозяйства мэрии
В воскресенье, 26 марта, в Волгограде на 54-м году жизни скончался ранее возглавлявший департамент городского хозяйства администрации Волгоградской области Олег Юдин.
В воскресенье, 26 марта, в Волгограде на 54-м году жизни скончался ранее возглавлявший департамент городского хозяйства администрации Волгоградской области Олег Юдин.
Как стало известно ВДТВ, причиной смерти стал сердечный приступ.
Напомним, Олег Николаевич занимал пост главы департамента городского хозяйства администрации Волгограда в период с 2007 по 2011 годы. В последнее время руководил ГКУ «Дирекция по
Прощание с Олегом Юдиным состоится на Краснооктябрьском кладбище.
Редакция ВДТВ выражает соболезнования родным и коллегам Олегам Николаевича.