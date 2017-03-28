Водители и кондукторы общественного транспорта в Екатеринбурге вышли на митинг из-за задержек зарплаты
Екатеринбург. 28 марта.
Екатеринбург. 28 марта.
Мероприятие состоялось на площади Обороны.
«Выступили водители, кондукторы,
Она отметила, что по результатам митинга было принято заявление от участников акции в адрес губернатора Свердловской области и главы администрации Екатеринбурга.
«Наше заявление с требованиями от имени работников муниципального пассажирского транспорта будет направлено сегодня главам. Основные требования — это принять необходимые меры по сохранению системы муниципального пассажирского транспорта, сохранение рабочих мест, недопустимость задержки выплаты заработной платы, повышение заработной платы до уровня средней по свердловской области и необходимость принятия мер по переходу на контрактную систему», — отметила О. Соловьева.
По ее словам, организаторы направляли приглашения принять участие в митинге губернатору, в министерство транспорта, в администрацию Екатеринбурга и депутатам городской думы.
«К сожалению, принять участие они не смогли», — добавила О. Соловьева.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в
Ранее сообщалось, что прокуратура Екатеринбурга через суд требует взыскать с городского муниципального унитарного предприятия «Муниципальное объединение автобусных предприятий» зарплату работникам.
Установлено, что предприятие задолжало 1709 работникам 9,4 млн рублей заработной платы за февраль этого года.