Водители и кондукторы общественного транспорта в Екатеринбурге вышли на митинг из-за задержек зарплаты

Мероприятие состоялось на площади Обороны.

«Выступили водители, кондукторы, слесари-ремонтники Муниципального объединения автобусных предприятий и Трамвайно-троллейбусного управления, — сказала О. Соловьева.

Она отметила, что по результатам митинга было принято заявление от участников акции в адрес губернатора Свердловской области и главы администрации Екатеринбурга.

«Наше заявление с требованиями от имени работников муниципального пассажирского транспорта будет направлено сегодня главам. Основные требования — это принять необходимые меры по сохранению системы муниципального пассажирского транспорта, сохранение рабочих мест, недопустимость задержки выплаты заработной платы, повышение заработной платы до уровня средней по свердловской области и необходимость принятия мер по переходу на контрактную систему», — отметила О. Соловьева.

По ее словам, организаторы направляли приглашения принять участие в митинге губернатору, в министерство транспорта, в администрацию Екатеринбурга и депутатам городской думы.

«К сожалению, принять участие они не смогли», — добавила О. Соловьева.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-группе Управления МВД России по Екатеринбургу, в акции приняли участие до 200 человек. Митинг прошел без происшествий.

Ранее сообщалось, что прокуратура Екатеринбурга через суд требует взыскать с городского муниципального унитарного предприятия «Муниципальное объединение автобусных предприятий» зарплату работникам.

Установлено, что предприятие задолжало 1709 работникам 9,4 млн рублей заработной платы за февраль этого года.