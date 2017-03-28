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14:25 (мск), источник: Volga News

В Сызрани пройдет всероссийский фестиваль исполнителей на народных инструментах «В ритме времени»

С 30 марта по 1 апреля в Детской школе искусств им. Островского в Сызрани пройдет V Всероссийский конкурс — фестиваль исполнителей на народных инструментах «В ритме времени» им. композитора Евгения Дербенко.

Конкурс направлен на выявление и поддержку молодых дарований в области исполнительства на народных инструментах, развитие и популяризацию исполнительской школы игры на гармони как одного из важных факторов развития национальной культуры.

На фестивале пройдут конкурсные прослушивания по номинациям: «Баян, аккордеон», «Гармонь», «Домра, балалайка, гитара», «Смешанные или однородные дуэты», «Дуэт: учитель-ученик», «Ансамбль русских народных инструментов: однородный, смешанный» (от трех до 10 человек), «Оркестр русских народных инструментов».

Пройдут мастер-классы, концертно-творческие мероприятия и круглый стол с членами жюри.

В конкурсе-фестивале участвуют 14 оркестров, 23 ансамбля, 76 солистов — всего 568 человек из 20 регионов России, от Красноярского края до Ярославской области.

Организаторы фестиваля — Управление культуры Сызрани, горадминистрация, Детская школа искусств им. Островского.

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий, Сызранского методического ресурсного центра художественного образования, Детского Благотворительного Фонда имени композитора Аркадия Островского.

Программа мероприятий:

30 марта:

11:00 — открытие конкурса-фестиваля (концертный зал МБУ ДО ДШИ им. А. И. Островского г. о. Сызрань); 11:15—16:30 — конкурсные прослушивания по номинациям и возрастным группам; 18:00 — праздничный концерт «В ритме времени», посвященный торжественному открытию V Всероссийского конкурса — фестиваля исполнителей на народных инструментах «В ритме времени» имени композитора Евгения Дербенко (Драматический театр им. А. Н. Толстого).

31 марта:

10:00—17:00 — конкурсные прослушивания по номинациям и возрастным группам; 18:00 — концертная программа дуэта «Тальяночка». Уханов Павел (гармонь) и Николаева Наталья (вокал) — лауреаты Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей (концертный зал МБУ ДО ДШИ им. Островского, ул. Циолковского, 7).

1 апреля:

10:00—14:00 — мастер-классы членов жюри конкурса; 15:00 — награждение участников конкурса и гала-концерт победителей и лауреатов конкурса с участием членов жюри.

Жюри конкурса:

Владимир Агафонов (Ярославль), заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России, преподаватель ГПОУ Ярославской области «Ярославское музыкальное училище (колледж) имени Л. В. Собинова»; Владимир Свитов (Самара), декан музыкально-исполнительского факультета (консерватории) ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры», профессор; Павел Уханов (Москва), преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных; Владимир Глейхман (Москва), профессор Московского государственного университета культуры и искусств, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества; Сергей Лукин (Москва), профессор Московского государственного института музыки им. Шнитке, народный артист РФ, заслуженный артист РСФСР, член-корреспондент Академии народной музыки, солист и концертмейстер НАОНИ России им. Осипова; Председатель жюри — Евгений Дербенко (Орел), композитор, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза композиторов СССР, почетный работник среднего профобразования РФ, преподаватель БПОУ Орловской области СПО «Орловский музыкальный колледж».

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