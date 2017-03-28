Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Кулинарные книги могут вас отравить
Аренда дач в Крыму подешевела перед началом сезона
Эксперт пояснил, кому была выгодна смерть Вороненкова
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
СМИ: Кончаловский назвал Толкалину "никакой" женой
Ответ Лариной на критику полных: Из грязи в князи
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
1185-летие Наины Ельциной
9В тени стены
13Теракт в центре Лондона
14:38 (мск), источник: VN.ru

Сезон охоты начинается в Новосибирской области

В Новосибирской области началась выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в предстоящий весенний сезон охоты. Он будет проходить с 16 по 25 апреля.

Источник: Reuters

За первый день в пункте выдачи в Новосибирске на улице Жуковского было выдано 260 разрешений. Как сообщили в департаменте по охране животного мира, в районах области личный прием заявлений ведется в дни и часы приема граждан государственными инспекторами департамента.

В сезон охоты будет разрешена добыча водоплавающей и боровой дичи (селезней уток, глухарей, тетеревов). Для получения разрешения необходимо оплатить госпошлину в размере 650 рублей, за добытых тетеревов и уток — 20 рублей, за глухарей — 100.

Охотоведы отмечают, что охотиться придется «в маскхалатах», потому что снега в лесах как никогда много, и даже по самым оптимистичным прогнозам растаять он не успеет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Общественные слушания и птицы влияют на выбор места для мусоросортирующего завода
Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии
Дерипаска готов участвовать в слушаниях в конгрессе США
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Россия заявила об ответных мерах на развертывание ПРО США
«Роснефть» сочла решение Европейского суда политизированным
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Эмансипе и красноармеец: Климова с мужем на съемках сериала Супруги исполнили главные роли в новом костюмированном сериале «Первого канала» — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Уход за кожей головы: 5 вещей, которые никто не делает (и зря) Чтобы волосы росли густыми и сильными, надо бы начать ухаживать за кожей головы. Как это сделать по всем правилам, читайте в нашей статье.
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь