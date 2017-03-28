Сезон охоты начинается в Новосибирской области

За первый день в пункте выдачи в Новосибирске на улице Жуковского было выдано 260 разрешений. Как сообщили в департаменте по охране животного мира, в районах области личный прием заявлений ведется в дни и часы приема граждан государственными инспекторами департамента.

В сезон охоты будет разрешена добыча водоплавающей и боровой дичи (селезней уток, глухарей, тетеревов). Для получения разрешения необходимо оплатить госпошлину в размере 650 рублей, за добытых тетеревов и уток — 20 рублей, за глухарей — 100.

Охотоведы отмечают, что охотиться придется «в маскхалатах», потому что снега в лесах как никогда много, и даже по самым оптимистичным прогнозам растаять он не успеет.