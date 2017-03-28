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14:14 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии объявлено восьмое штормовое предупреждение подряд

МЧС по Башкирии снова объявило чрезвычайную ситуацию.

Завтра, 29 марта, в республике ожидаются снег ночью и мокрый снег днем, местами до сильного. Слабый гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер юго-западный, днем с переходом на северный 8−13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -1,…-6°, днем -2,…+3°.

МЧС рекомендует не выходить из зданий, укрыться в подземных переходах или подъездах. Не укрываться от ветра у стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

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