В Башкирии ищут девушку с портрета

Портрет девушки невероятной красоты появился днем во вторник, 28 марта, в группе «Подслушано Белорецк». Выразительные глаза, чувственные губы, выведенные легкими штрихами пастели — не работа, а загляденье.

Однако обратиться к белорецким подслушанцам художницу из Нижнего Новгорода Жанну Галкину заставил жестокий обман.

— Ищу девушку с портрета: ваш молодой человек заказал его, но не смог оплатить его, кормя завтраками. Я ему поверила и не взяла предоплату. На портрет ушло два дня работы, и мне обидно, — поделилась мастер.

Впрочем, розыски девушки художница затеяла отнюдь не ради мести:

— Откликнитесь, я его вам портрет подарю, а парня своего — обманщика и неудачника — бросайте!

Все, кто узнал красотку с портрета, могут написать художнице на ее страничку в соцсети.