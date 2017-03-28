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14:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии ищут девушку с портрета

Заказчик не заплатил за работуи исчез.

Источник: Комсомольская правда

Портрет девушки невероятной красоты появился днем во вторник, 28 марта, в группе «Подслушано Белорецк». Выразительные глаза, чувственные губы, выведенные легкими штрихами пастели — не работа, а загляденье.

Однако обратиться к белорецким подслушанцам художницу из Нижнего Новгорода Жанну Галкину заставил жестокий обман.

— Ищу девушку с портрета: ваш молодой человек заказал его, но не смог оплатить его, кормя завтраками. Я ему поверила и не взяла предоплату. На портрет ушло два дня работы, и мне обидно, — поделилась мастер.

Впрочем, розыски девушки художница затеяла отнюдь не ради мести:

— Откликнитесь, я его вам портрет подарю, а парня своего — обманщика и неудачника — бросайте!

Все, кто узнал красотку с портрета, могут написать художнице на ее страничку в соцсети.

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