В Калининграде полиция разыскала пропавшую школьницу

Напомним, 13-летняя школьница не вернулась домой 17 марта 2017 года. Родители девочки обратились за помощью в отдел полиции. В результате поисковых мероприятий ночью 27 марта инспекторы по делам несовершеннолетних разыскали девочку живой и здоровой и доставили её домой.

По предварительным данным, за время отсутствия в отношении школьницы не было совершено противоправных действий. Сотрудники полиции проводят проверку по факту её самовольного ухода из дома. Во избежание повторных происшествий инспекторы ПДН продолжат профилактическую и разъяснительную работу с данной семьёй.