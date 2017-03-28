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15:23 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде полиция разыскала пропавшую школьницу

В Калининграде полицейские разыскали живой и здоровой 13-летнюю школьницу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД во вторник.

Напомним, 13-летняя школьница не вернулась домой 17 марта 2017 года. Родители девочки обратились за помощью в отдел полиции. В результате поисковых мероприятий ночью 27 марта инспекторы по делам несовершеннолетних разыскали девочку живой и здоровой и доставили её домой.

По предварительным данным, за время отсутствия в отношении школьницы не было совершено противоправных действий. Сотрудники полиции проводят проверку по факту её самовольного ухода из дома. Во избежание повторных происшествий инспекторы ПДН продолжат профилактическую и разъяснительную работу с данной семьёй.

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